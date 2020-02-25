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Фанатам игры Streets of Rage 4 представили нового бойца

Новый боец Streets of Rage 4 имеет очень мощные руки и напоминает персонажа Mortal Kombat

сегодня, 16:04
Автор:

• Зинченко Павел

Фанатам игры Streets of Rage 4 представили нового бойца

Студия Dotemu выпустила новый трейлер игры Streets of Rage 4, в котором можно увидеть нового бойца. Также компания анонсировала многопользовательский игровой режим.

Новым героем станет Флойд Ирайя, который внешне очень похож на Джакса из Mortal Kombat. Боец получил массивное телосложение и две металлические руки, поэтому такая отсылка сразу очень заметна. Благодаря протезам, Ирайю наносит большой урон противникам, но при этом двигается медленее других бойцов. Напомним, что вместе с Ирайю в Streets of Rage 4 появится четыре бойца, а именно Аксель Стоун, Блэйз Филдинг и Адам Хантер со своей дочерью Черри.


В трейлере разработчики продемонстрировали и многопользовательский режим. Если геймеру некого позвать в гости, то поиграть в Streets of Rage 4 можно и через Интернет, но только вдвоем. Любители привычного всем локального кооператива смогут пройти игру уже вчетвером, но за одной консолью.

Выйдет Streets of Rage 4 на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC уже этой весной.

Как сообщало издание "Комментарии", Rainbow Six Siege получит режим для сформированных команд.


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Источник: https://gagadget.com/games/60881-dzhaks-namaksimalkah-trejler-streets-ofrage-4-snovyim-bojtsom-ianonsom-multipleera/
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