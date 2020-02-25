Игра Overwatch получит новые обновления геймплея

В январе компания Blizzard сообщила о будущем внедрении в Overwatch нового плейлиста с экспериментальными игровыми режимами. Теперь же разработчики продемонстрировали свою первую попытку разнообразить геймплей.

Игра Overwatch обзаведется режимом "Тройной урон", в котором команду игроков насильно делят на одного основного, двух героев поддержки и трех "дамагеров". По информации, которая исходит от игрового директора компании Джеффа Каплана, эксперимент затеяли с целью проверить изменения в скорости подбора игроков.

К тому же экспериментальные режимы созданы для разбавления классического геймплея и последующего сбора отзывов, поэтому система может не дожить до основного плейлиста.





Каплан также напомнил, что за участие в экспериментальных режимах аккаунт геймера получает опыт, а вместе с ним и соответствующие награды. К тому же прогресс засчитывается и для временных активностей, которые будут происходить во время мероприятий. Так что геймеры получат награды за тестирование вещей, которые создают разработчики.

Как сообщало издание "Комментарии", Blizzard пошла на серьезные уступки геймерам.



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