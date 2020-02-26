Игра Dota Underlords получит новую кампанию и шляпы

Игра Dota Underlords приблизилась к своему релизу. На официальной странице игры в Steam разработчики объявили о старте первого сезона и выходе проекта из "Раннего доступа".

Dota Underlords 1.0 получит боевой пропуск, который работает по уже знакомому принципу — набирай опыт и открывай награды. По классике, за пять долларов пользователи смогут купить платную версию абонемента, который сделает доступными больше призов за получение новых рангов. Тем не менее, компания Valve отмечает, что платный боевой пропуск не обязателен и не даёт внутриигровых преимуществ.

Разработчики также добавили кампанию "Городской рейд". Геймерам прийдется захватывать районы Белого Шпиля, играя за разных лордов и выполняя различные миссии. Как и в случае с боевым пропуском, в качестве наград геймеры получат косметические улучшения.





Со стартом нового сезона в игре появятся новые альянсы и предметы. Так, из Underlords уходят задиры и изобретатели, но придут призыватели, зоркие и пустота. Вместе с альянсами, Valve изменила и список героев.



Покидают игру: Алхимик, Охотник за головами, Часовщик, Чаровница, Гиролётчик, Кункка, Снайпер, Древопил, Механик.

Возвращаются в игру: Расколотый страж, Магнус, Луна, Лучница ветра, Мирана, Морской тиран, Энигма, Лесной пророк, Стражница храма.

В игру также вступают шляпы — предметы нового типа, которые делают владельца причастным еще к одному альянсу.

Как сообщало издание "Комментиарии", Dota Underlords с треском провалилась.

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