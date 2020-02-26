Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9011.88

ETH/USD

227.29

LTC/USD

63.27

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Больше зомби и ловкий тиран: новые подробности игры Resident Evil 3
НОВОСТИ Все новости

Больше зомби и ловкий тиран: новые подробности игры Resident Evil 3

Геймерам рассказали новые подробности о Resident Evil 3 и показали 15 минут геймплея

сегодня, 16:25
Автор:

• Зинченко Павел

Больше зомби и ловкий тиран: новые подробности игры Resident Evil 3

Ремейк игры Resident Evil 3 появится не раньше апреля, но западным журналистам уже удалось оценить новый проект компании Capcom.

Судя по первым отзывам, японцы намереваются создать образцовый ремейк. Resident Evil 3 еще дальше отойдет от канонов, чем обновленная вторая игра серии. По сообщению портала GameSpot, новый Ракун-Сити изменился почти полностью и не вызовет даже самых отдаленных ностальгических чувств. Зомби на улицах города стало еще больше, чем в предидущей версии игры. При этом количество патронов будет ограничено, но разработчики ввели механику уклонения.

Работает уворот так же как и звучит — по нажатию кнопки главная героиня, Джил, будет уходить от прямого столкновения, что поможет избежать ненужных стычек. 


Возможно, на добавление механики повлиял и обновленный монстр по имени Немезис. По словам прессы, тиран стал более ловким и агрессивным. Если Мистера Икс можно было одурачить забежав в офисное помещения с множеством столов, то новый противник сможет достать оттуда героиню с помощью щупалец. Capcom уже показала на что способен Немезис в предыдущем трейлере, так что игрокам легкой победы ждать не стоит.

Журналисты сходятся во мнении, что ремейк Resident Evil 3 все больше продвигается в сторону экшена. В остальном обновленная третья часть "Обители зла" похожа на вторую, включая управление и интерфейс.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики показали основных персонажей игры Resident Evil 3 Remake.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/60954-zloj-nemezis-ibolshe-zombi-novyie-podrobnosti-oresident-evil-3-remake-i15minut-gejmpleya-v4k/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...