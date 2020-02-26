Больше зомби и ловкий тиран: новые подробности игры Resident Evil 3

Ремейк игры Resident Evil 3 появится не раньше апреля, но западным журналистам уже удалось оценить новый проект компании Capcom.

Судя по первым отзывам, японцы намереваются создать образцовый ремейк. Resident Evil 3 еще дальше отойдет от канонов, чем обновленная вторая игра серии. По сообщению портала GameSpot, новый Ракун-Сити изменился почти полностью и не вызовет даже самых отдаленных ностальгических чувств. Зомби на улицах города стало еще больше, чем в предидущей версии игры. При этом количество патронов будет ограничено, но разработчики ввели механику уклонения.

Работает уворот так же как и звучит — по нажатию кнопки главная героиня, Джил, будет уходить от прямого столкновения, что поможет избежать ненужных стычек.





Возможно, на добавление механики повлиял и обновленный монстр по имени Немезис. По словам прессы, тиран стал более ловким и агрессивным. Если Мистера Икс можно было одурачить забежав в офисное помещения с множеством столов, то новый противник сможет достать оттуда героиню с помощью щупалец. Capcom уже показала на что способен Немезис в предыдущем трейлере, так что игрокам легкой победы ждать не стоит.

Журналисты сходятся во мнении, что ремейк Resident Evil 3 все больше продвигается в сторону экшена. В остальном обновленная третья часть "Обители зла" похожа на вторую, включая управление и интерфейс.

Как сообщало издание "Комментарии", разработчики показали основных персонажей игры Resident Evil 3 Remake.

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