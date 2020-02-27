Diablo 4 получит улучшенный интерфейс и армию каннибалов

Компания Blizzard продолжает работать над игрой Diablo 4 и при этом активно привлекает к этому процессу геймеров. Разработчики рассказали больше подробностей об игре.

Blizzard не собирается возвращать предметы разных размеров для инвентаря. В то же время команда решила усовершенствовать подход к отображению, подстроив дизайн под общий стиль игры. Теперь броня, оружие и прочее будут отображаться в виде 2D-моделей, которые передают внешний вид и текстуру предмета. Разработчики также добавили возможность переназначить клавиши активации способностей. Часто используемые заклинания или умения можно назначить на левую кнопку мыши или любую другую удобную кнопку. Эта же система перекочует и в консольную версию Diablo 4.

В Diablo 4 останется кооператив за одним устройством. Разработчики решили улучшить интерфейс для такого метода прохождения, чтобы игрокам было проще распоряжаться очками навыков, инвентарем и прочим. Потому меню персонажей теперь будут работать независимо, и геймеры могут открывать одновременно две вкладки на одном экране.

Blizzard также создала новый вид монстров — каннибалов. В открытом мире геймер столкнется с четырьмя видами противников, которые имеют разное оружие и внешний вид. Двое стандартных воинов-каннибалов получат тяжелый двуручный меч в первом случае, и алебарду с большим радиусом атаки во втором.





В отряде каннибалов появился и боец с колючими булавами, который может оглушить игрока, а также боец з двумя топорами. Каннибалы не будут иметь оружия дальнего радиуса действия, но они будут очень быстро перемещаться. Одни будут маневрировать среди своих, чтобы первыми добраться до игрока, а другие - начинать атаку с длинного прыжка.

Как сообщало издание "Комментарии", фанатам игры Streets of Rage 4 представили нового бойца.

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