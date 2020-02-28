В Китае запретили игру о смертельной эпидемии

В Китае запрещена игра, в которой игроки распространяют смертельный вирус по всему миру. По словам британского разработчика Ndemic Creations, игра Plague Inc. была изъята из китайского магазина приложений за "нелегальный контент". Он добавил, что работает "очень усердно", чтобы найти способ отменить запрет.

В заявлении Ndemic Creations говорится: "У нас есть несколько очень печальных новостей, которыми мы можем поделиться с нашими игроками из Китая. Нам только что сообщили, что Plague Inc. включает контент, который является незаконным в Китае. Об этом заявила Администрация Китая по киберпространству. Игра была удалена из App Store в Китае. Эта ситуация находится вне нашего контроля".



При этом разработчик заявил об образовательной важности игры, которая "побуждает игроков думать и узнавать больше о серьезных проблемах общественного здравоохранения".



Игра Plague Inc стала огромным хитом с момента ее запуска восемь лет назад. Сейчас в нее играет 130 миллионов человек по всему миру. Ее популярность в Китае выросла на фоне вспышки коронавируса в январе 2020 года. Некоторые игроки рассказали, что скачивают игру, чтобы справиться со страхами, связанными с вирусом.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут дать отпор коронавирусу.

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