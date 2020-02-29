Студия Larian показала официальный геймплей новой игры

Компания Larian провела презентацию игры Baldur’s Gate 3 на мероприятии PAX East 2020. Теперь о ней стало известно значительно больше подробностей.

Сюжет Baldur’s Gate 3 стартует после событий настольной игры Baldur’s Gate: Descent Into Avernus. Приверженцы культа Абсолют намереваются свергнуть старый порядок, и нападают на город Врата Балдура. Главного героя похищают свежеватели разума и вселяют в него паразита, который наделяет его нечеловеческой силой. Вся изюминка в том, что если не избавиться от него, то за несколько дней персонаж сам превратится в своего похитителя. В этом же суть главного конфликта игры - сопротивляться темным силам или же подчиниться и захватить Забытые Королевства.

Главная фишка игры - пошаговые сражения. Разработчики также добавили вариативности в сражения. Теперь роль играет позиционирование бойцов на поле. Например, подвластный игроку герой может столкнуть врага с обрыва, но его соперник также может провернуть этот прием.







Теперь игрок может разделять группу, отправляя одних героев в бой, а других, например, в город за припасами. В отряд можно позвать до четырех персонажей. В игре также появится мультиклассовая система, а количество классов вырастет по сравнению с предыдущими сериями игры. Игра также получит онлайн-мультиплеер на четверых и локальный кооператив с разделенным экраном на двоих.

В ближайшие месяцы Larian планирует запустить игру в раннем доступе. Игроки получат доступ к первому акту сюжетной кампании, а также шести классам и пяти персонажам, которые могут стать членами отряда главного героя.

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