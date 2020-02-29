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Студия Larian показала официальный геймплей новой игры

Игра Baldur’s Gate 3 получит новых персонажей, а также расширенную классовую систему

сегодня, 03:00
Автор:

• Зинченко Павел

Студия Larian показала официальный геймплей новой игры

Компания Larian провела презентацию игры Baldur’s Gate 3 на мероприятии PAX East 2020. Теперь о ней стало известно значительно больше подробностей.

Сюжет Baldur’s Gate 3 стартует после событий настольной игры Baldur’s Gate: Descent Into Avernus. Приверженцы культа Абсолют намереваются свергнуть старый порядок, и нападают на город Врата Балдура. Главного героя похищают свежеватели разума и вселяют в него паразита, который наделяет его нечеловеческой силой. Вся изюминка в том, что если не избавиться от него, то за несколько дней персонаж сам превратится в своего похитителя. В этом же суть главного конфликта игры - сопротивляться темным силам или же подчиниться и захватить Забытые Королевства. 

Главная фишка игры - пошаговые сражения. Разработчики также добавили вариативности в сражения. Теперь роль играет позиционирование бойцов на поле. Например, подвластный игроку герой может столкнуть врага с обрыва, но его соперник также может провернуть этот прием. 


Теперь игрок может разделять группу, отправляя одних героев в бой, а других, например, в город за припасами. В отряд можно позвать до четырех персонажей. В игре также появится мультиклассовая система, а количество классов вырастет по сравнению с предыдущими сериями игры. Игра также получит онлайн-мультиплеер на четверых и локальный кооператив с разделенным экраном на двоих.

В ближайшие месяцы Larian планирует запустить игру в раннем доступе. Игроки получат доступ к первому акту сюжетной кампании, а также шести классам и пяти персонажам, которые могут стать членами отряда главного героя.

Как сообщало издание "Комментарии", Diablo 4 получит улучшенный интерфейс и армию каннибалов.


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Источник: https://gagadget.com/games/61063-baldurs-gate-3-nedlya-fanatov-podrobnosti-osyuzhete-boevoj-sisteme-i20-minut-gejmpleya-spax-east-2020/
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