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Южнокорейская студия представит RPG-игру по вселенной Marvel

В игре Future Revolution геймеры получат возможность стать частью команды супергероев

сегодня, 16:58
Автор:

• Зинченко Павел

Южнокорейская студия представит RPG-игру по вселенной Marvel

Marvel объединилась с южнокорейской студией Netmarble и анонсировала мобильную RPG-игры Marvel: Future Revolution.

В Future Revolution геймерам предложат стать частью команды супергероев Omega Flight. Множество вселенных объединились в одну Главную Землю, на которой и будут действовать герои Marvel, прибыв из параллельных миров. Им же будут противостоять различные злодеи, которые также переберутся на Главную Землю. Разработчики не раскрывают подробностей о сюжете, но над сценарием работает писатель Marvel Comics Марк Сумерак.

В итоге такого слияния в одном мире оказались различные версии Человека-паука, Капитана Америки и так далее. По классике, геймеры смогут переодевать своих героев в костюмы из параллельных вселенных.


Что касается геймплея, то разработчики напрямую не говорят, что же ждет геймеров. Представитель Netmarble связался с IGN, уточнив, что это не экшен-RPG, какой была Marvel: Future Fight. В общих чертах, разработчики намереваются создать открытый мир, который геймеры получат возможность исследовать вместе с друзьями.

Выйдет Future Revolution неизвестно когда на Android и iOS, а распространяться будет по условно-бесплатной модели.

Как сообщало издание "Комментарии", студия Larian показала официальный геймплей новой игры.


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Источник: https://gagadget.com/games/61268-anons-marvel-future-revolution-rpg-sotkryityim-mirom-povselennoj-marvel-dlya-android-iios/
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