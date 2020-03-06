Стала известна дата релиза игры Ghost of Tsushima

Японская студия Sucker Punch Productions долгое время не могла назвать окончательную дату выхода игры Ghost of Tsushima для игровой консоли PlayStation 4, но теперь день релиза наконец-то стал известен.

В конце нового сюжетного трейлера Ghost of Tsushima игроки узнали, что проект выйдет уже 26 июня 2020 года на PlayStation 4. В PlayStation Store также запустили предзаказы на игру, базовая версия которой обойдется в 1 899 гривен. Геймеры, которые приобретут игру Ghost of Tsushima заранее, получат цифровой саундтрек, динамическую тему, а также аватар с Дзином.

Digital Deluxe Edition обойдется уже в 2 199 грн, за которые геймеры получат: полную версию игры; одно очко техники; оберег "Милость Хатимана"; косметический набор "Герой Цусимы": золотая маска, доспехи, набор мечей, конь, седло; цифровой мини-артбук; комментарии разработчиков; тему "Самурай" для PS4; цифровой мини-артбук; фильм об игре; динамическую тему Дзина Сакая для PS4.





Напомним, что в игре Ghost of Tsushima геймеры будут играть за самурая Дзина Сакаи, который свой защищает родной остров Цусима от монгольских завоевателей. Чтобы одержать верх, воин отказывается от традиций самураев и атакует врага не в лоб, а из засад. Главный герой также будет использовать в бою лук, взрывательную смесь и другие древние гаджеты.

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