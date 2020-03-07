Редчайшую консоль Nintendo Play Station продали за 360 тыс. долларов

Единственную известную во всем мире консоль Nintendo Play Station продали в феврале во время аукциона. Ее продали за 360 тыс. долл. с премиум-статусом покупателя. Об этом пишет 3DNews.



Отмечается, что коллекционеры рассчитывали на большую стоимость приставки. Также стало известно, что уже бывший владелец консоли в прошлом году отказался ее продавать за 1,2 млн долл. Аргументировал он тогда такое решение тем, что после уплаты всех налогов, передачи сыну его части вырученных денег и раздачи долгов, у него денег почти не останется.

Nintendo Play Station особенна тем, что ее якобы нашли в коробке с вещами экс-генерального директора Sony Computer Entertainment Олафа Олафссона, который работал в корпорации Advanta Corporation. После банкротства компании многие вещи Олафсона ушли с молотка на частных аукционах. В коробке с такими вещами и была найдена редчайшая консоль.

Существуют ли разработанные для Nintendo Play Station игры не известно. Есть только информация о том, что консоль игры может только проигрывать.

Эта приставка была разработана совместно Nintendo и Sony, но так и не поступила в продажу из-за разногласий между компаниями. А позже Sony выпустила свою консоль, которая сейчас известна многим как PlayStation.

Ранее "Комментарии" писали, что будучи большим энтузиастом консолей, ютубер JMAGG решил начать необычный проект, который побудил его вложить 1000 долларов в редизайн игровой консоли PS4 PRO в надежде создать эффектную систему жидкостного охлаждения.

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