Frictional Games представит игру с "эмоционально мучительным путешествием"

После семи лет затишья студия Frictional Games возвращаются с анонсом игры Amnesia: Rebirth. Она станет продолжением хоррор-серии, котороая пощекочет нервы многим геймерам.

Несмотря на название, игроков ждет именно сиквел, а не перезапуск. Разработчики предоставят новый сеттинг с историями, которые построены на основе первых игр серии. Ничего нового не будет. Это Amnesia.

Все же Frictional Games не намерена просто создавать улучшенную версию игры. Amnesia: Rebirth не будет пугать "скримерами", а станет для геймеров непредсказуемым "эмоционально мучительным путешествием".

Frictional Games также раскрыла завязку новой игры. В Amnesia: Rebirth событися будут развиваться в Алжирской пустыне. Главную героиню зовут Тази Трианон и она путешествует сквозь "запустение и отчаяние, личный ужас и боль". Во время этого пути девушка будет избегать чудовища, которое всегда будет находится рядом и питаться страхом.





Выйдет игра Amnesia: Rebirth уже осенью 2020 года на PlayStation 4 и PC в Steam, где игру уже можно добавить в список желаемого.

Как сообщало издание "Комментарии", Dota Underlords получит новую кампанию и шляпы.

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