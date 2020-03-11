Electronic Arts показала трейлер игры Command & Conquer Remastered

Компания Electronic Arts представила новый трейлер игры Command & Conquer Remastered. Благодаря этому геймеры узнали о главных новшествах очередной версии игры.

Command & Conquer Remastered выйдет уже 5 июня и будет иметь пять дополнений, включая Tiberian Dawn и Red Alert. Приобрести игру можно будет как в Steam, так и в Origin. Самое главное улучшение касается графики. Разработчики перерисовали старые модели зданий, бойцов и окружения до разрешения в 4К. Испытать эти обновления геймеры смогут во время битвы в одиночной кампании, благодаря переключателю с новой на старую графику.

Также по запросам геймерского сообщества разработчики обновили боковое меню, а также схему управления с настройкой горячих клавиш и экран выбора заданий. Ролики не переснимали, но увеличили их разрешение, а также подтянули качество звука. Одновременно игровая музыка получила ремастер от оригинального композитора Фрэнка Клепаки, который переделал треков на 7 часов. В придачу к этому в игре появятся двадцать новых композиций от Фрэнка и "Сынов Тиберии".





Мультиплеер переработали под современные стандарты. Геймеры получат возможность настраивать пользовательские матчи, проводить сражения один на один с подбором игроков, а также бороться за место в таблице лидеров. Из дополнительного контента разработчики решили добавить миссии из консольных версий.

Как сообщало издание "Комментарии", EA Games заблокировала аккаунт популярного игрового критика.

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