В сети появился трейлер неанонсированной ранее игры о Гарри Поттере

В октябре 2018 года на популярном сайте Reddit появился трейлер неанонсированной ранее игры о Гарри Поттере. После єтого последовал долгий период молчания. Разработчики студии Avalanche Software, которая принадлежит компани Warner Bros., ничем не выдали своих планов по поводу нового творения. Но теперь новый утечки сообщают о скором анонсе проекта.

Пользователь портала Resetera с ником Reverse-Flash2024 вспомнил об обновленном списке вакансий в Avalanche. Разработчики искали дополнительные ресурсы для создания ААА-проекта, который "скоро анонсируют". Reverse-Flash2024 высказал догадку, что игру о Гарри Поттере могут представить на E3 2020, но тогда геймеры не увидят анонс нового "Бэтмена".

К обсуждению подключился новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер с ироничным ответом: "Вот было бы место, где разработчики могли анонсировать несколько игр одновременно". Позже автор Geeks WorldWide Джеймс Сайфилд сообщил в своем Twitter, что Warner Bros. приедет на E3 2020. К тому же на сцене покажут новые проекты по вселенной Бэтмена и Гарри Поттера. Журналисты добавили, что в случае отмены E3 из-за коронавируса, Warner Bros. могут запустить трансляцию с анонсом.

Вероятнее всего, этого и следует ожидать, поскольку появилась не подтвержденная официальными источниками информация, что компания Entertainment Software Association отменяет проведение E3 2020 из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts показала трейлер игры Command & Conquer Remastered.

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