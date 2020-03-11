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Ежегодная игровая выставка Е3 отменена из-за коронавируса

Предположительно, вместо оффлайн-мероприятия проведут онлайн-трансляции.

сегодня, 22:49
Автор:

• Антон Варанов

Ежегодная игровая выставка Е3 отменена из-за коронавируса

Ежегодную игровую выставку под названием Electronic Entertainment Expo (более популярное название — Е3) отменили на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании TJournal со ссылкой на официальный сайт выставки Е3.

Мероприятие было запланировано на 9-11 июня в Лос-Анджелесе, однако из-за растущей обеспокоенности общества на фоне вируса организаторы посчитали это лучшим решением. "Мы разочарованы, что не сможем провести это мероприятие для наших фанатов, но мы знаем, что это правильное решение", — заявили представители выставки.

Также организаторы Е3 рассказали, что рассматривают вариант проведения выставки онлайн, однако сейчас это лишь на стадии обсуждения с партнерами. Генеральный директор Xbox Фил Спенсер уже пообещал провести цифровую презентацию, а в Ubisoft поддержали решение организаторов выставки.

Еlectronic Entertainment Expo — крупнейшая выставка в игровой индустрии. В прошлом году ее посетили более 66 тысяч человек, а в этом году рассчитывали на большее число участников, ведь на Е3 Microsoft планировали показать новую консоль Xbox Series X.

Как сообщал портал "Комментарии", ВОЗ официально признала коронавирус пандемией.


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Источник: https://tjournal.ru/news/149384-igrovuyu-vystavku-e3-otmenili-iz-za-vspyshki-koronavirusa-covid-19
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