ВОЗ официально признала коронавирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения официально признала новый китайский коронавирус Covid-19 глобальной мировой пандемией. Об этом организация сообщила в своем аккаунте в социальной сети Twitter.



Новое заболевание появилось всего 3 месяца назад и глобально распространилось по всему миру в кратчайшие сроки. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило 120 тысяч человек и растет с каждым часом. Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае — 80 956 инфицированных, за его пределами — 32 778. Также число активно растет в Италии — 10 149, Иране — 8 043, Южной Корее — 7 755.

От коронавируса Covid-19 уже умерли 4 284 человека, а выздоровели 65 765 человек — больше половины зараженных. За последние сутки в Италии зафиксированы 977 случаев заражения. Всего в этой стране от китайской болезни умер 631 человек.

Коронавирус уже затронул всю Европу. Например, во Франции заражены 1 784 человека, в Испании — 1 695, в Германии — 1 565. Также болезнь распространяется и в США — известно о 1 025 случаях заражения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиссус заявил, что за последние 2 недели число инфицированных за пределами Китая выросло в 3 раза, как и количество пострадавших государств. В организации ожидают увеличения количества зараженных людей и стран.

Пандемия — сверхсильная эпидемия, которая распространяется по всей территории страны и даже за ее пределами — на другие государства. Истории известны пандемии холеры, чумы, черной оспы, ВИЧ, туберкулеза и других.

Как сообщал портал "Комментарии", второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни.

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