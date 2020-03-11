ВОЗ официально признала коронавирус пандемией

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Всемирная организация
здравоохранения официально признала новый китайский коронавирус Covid-19 глобальной мировой пандемией. Об этом
организация сообщила в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Новое заболевание
появилось всего 3 месяца назад и глобально распространилось по всему миру в
кратчайшие сроки. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило
120 тысяч человек и растет с каждым часом. Большинство случаев зафиксировали на
материковом Китае — 80 956 инфицированных, за его пределами — 32 778.
Также число активно растет в Италии — 10 149, Иране — 8 043, Южной
Корее — 7 755.
От коронавируса Covid-19 уже умерли 4 284 человека, а выздоровели 65 765
человек — больше половины зараженных. За последние сутки в Италии зафиксированы
977 случаев заражения. Всего в этой стране от китайской болезни умер 631
человек.
Коронавирус уже
затронул всю Европу. Например, во Франции заражены 1 784 человека, в
Испании — 1 695, в Германии — 1 565. Также болезнь распространяется и в США
— известно о 1 025 случаях заражения.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом
Гебреиссус заявил, что за последние 2 недели число инфицированных за пределами
Китая выросло в 3 раза, как и количество пострадавших государств. В организации
ожидают увеличения количества зараженных людей и стран.
Пандемия — сверхсильная
эпидемия, которая распространяется по всей территории страны и даже за ее
пределами — на другие государства. Истории известны пандемии холеры, чумы,
черной оспы, ВИЧ, туберкулеза и других.
Как сообщал портал "Комментарии",
второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни.
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