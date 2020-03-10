Второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни

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Врачи заявили, что уже
второй человек за всю историю болезни с самого начала ее распространения
вылечился от ВИЧ. Имя так называемого "лондонского пациента" до сих пор не
разглашается. Об этом сообщает издание "НОЖ" со ссылкой на научный доклад в
медицинском журнале Lancet.
Первым излечившимся от
ВИЧ человеком стал Тимоти Рэй Браун — так
называемый "берлинский пациент", которому провели трансплантацию донорского
костного мозга 13 лет назад.
"Лондонскому пациенту"
провели такую же операцию. Авторы исследования сообщили, что в его крови не
обнаружен вирус, он также "продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев".
По данным американской
газеты The New York
Times, "лондонский пациент" — 40-летний венесуэлец Адам
Кастильехо, которому диагностировали болезнь в 2003 году. Также в 2012 году у
него обнаружили лимфому Ходжкина, для лечения которой и проводилась операция по
трансплантации костного мозга.
К счастью, с помощью
трансплантации удалось победить и ВИЧ.
Как сообщал портал "Комментарии",
новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела.
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