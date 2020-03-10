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Второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни

«Лондонскому пациенту» из Венесуэлы 40 лет.

сегодня, 17:50
Автор:

• Антон Варанов

Второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни

Врачи заявили, что уже второй человек за всю историю болезни с самого начала ее распространения вылечился от ВИЧ. Имя так называемого "лондонского пациента" до сих пор не разглашается. Об этом сообщает издание "НОЖ" со ссылкой на научный доклад в медицинском журнале Lancet.

Первым излечившимся от ВИЧ  человеком стал Тимоти Рэй Браун — так называемый "берлинский пациент", которому провели трансплантацию донорского костного мозга 13 лет назад.

"Лондонскому пациенту" провели такую же операцию. Авторы исследования сообщили, что в его крови не обнаружен вирус, он также "продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев".

По данным американской газеты The New York Times, "лондонский пациент" — 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо, которому диагностировали болезнь в 2003 году. Также в 2012 году у него обнаружили лимфому Ходжкина, для лечения которой и проводилась операция по трансплантации костного мозга.

К счастью, с помощью трансплантации удалось победить и ВИЧ.

Как сообщал портал "Комментарии", новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела.


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Источник: https://knife.media/london-patient/
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