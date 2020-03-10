Второй человек полностью излечился от ВИЧ за всю историю болезни

Врачи заявили, что уже второй человек за всю историю болезни с самого начала ее распространения вылечился от ВИЧ. Имя так называемого "лондонского пациента" до сих пор не разглашается. Об этом сообщает издание "НОЖ" со ссылкой на научный доклад в медицинском журнале Lancet.



Первым излечившимся от ВИЧ человеком стал Тимоти Рэй Браун — так называемый "берлинский пациент", которому провели трансплантацию донорского костного мозга 13 лет назад.

"Лондонскому пациенту" провели такую же операцию. Авторы исследования сообщили, что в его крови не обнаружен вирус, он также "продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев".

По данным американской газеты The New York Times, "лондонский пациент" — 40-летний венесуэлец Адам Кастильехо, которому диагностировали болезнь в 2003 году. Также в 2012 году у него обнаружили лимфому Ходжкина, для лечения которой и проводилась операция по трансплантации костного мозга.

К счастью, с помощью трансплантации удалось победить и ВИЧ.

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