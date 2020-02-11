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Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

У малышки диагностировали тяжелый случай желтухи

сегодня, 13:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела

Известная актриса, звезда фильмов "Пятый элемент" и "Обитель зла" Милла Йовович поделилась с поклонниками неприятной новостью - она вместе с новорожденной дочерью попала в больницу. Об этом звезда написала на своем аккаунте в Instagram.

Актриса призналась, что у малышки диагностировали желтуху (заболевание, вызывающее ухудшение функций печени - ред. авт.). У большинства новорожденных детей часто наблюдается физиологическая желтуха и она не опасная для здоровья, но у девочки зафиксировали тяжелый случай. Милла вместе с дочерью Ошин сейчас находятся в больнице и ждет результатов обследования. 

Звезда "Пятого элемента" рассказала, что дочери необходимо сейчас усиленное питание, а учитывая то, что во время кормления грудью она очень быстро засыпает, ее потом приходится докармливать сцеженным молоком.

Напомним, что Милла Йовович родила дочь 2 февраля текущего года и поделилась своим счастьем с подписчиками в социальной сети. Актриса не стала скрывать малышку и публиковала в Instagram семейные фотографии с новорожденной дочерью.

К слову, знаменитость очень переживала за состояние здоровья девочки, потому что до этого у нее случился выкидыш, и актриса очень боялась повторения ситуации.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что за время третьей беременности Милла Йовович поправилась на 22 килограмма. 


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