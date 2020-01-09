Поправилась на 22 килограмма: в Сеть попало фото беременной Миллы Йовович

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Известно, что 44-летняя американская актриса Милла Йовович вынашивает третьего ребенка. Так, звезда украинского происхождения пребывает уже на девятом месяце.
Стоит отметить, что кинозвезда не скрывает, что страдает от сильных отеков тела. В социальных сетях звезда призналась поклонникам, что набрала немало килограмм. Со слов актрисы, она ест все, что хочет, и уже набрала 22 килограмма. Милла также поделилась, что ее состояние здоровья - отличное, плод развивается нормально.
Примечательно, что Йовович очень много времени проводит на свежем воздухе, отдает предпочтение пешим прогулкам. Чаще всего актриса выходит из дома в компании своих детей и мужа. На днях в сети появились снимки, на которых беременная артистка гуляет по Беверли-Хиллз. Для семейного выхода Милла выбрала комфортный наряд — футболку оверсайз в полоску, джинсы и ботинки на плоской подошве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная модель plus-size обнажилась на фото. Известно, что модель находится на последних сроках беременности.
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