Компания Sony расскажет новые подробности о грядущей игровой консоли

Компания Sony Interactive Entertainment сообщила, что представит новые подробности о PlayStation 5 в среду, 18 марта, в полдень по восточному поясному времени. Компания сделает это через свой блог PlayStation. В среду ведущий архитектор системы PS5 Марк Черни "подробно расскажет об архитектуре системы PS5 и о том, как она будет определять будущее игр". Поклонники PlayStation могут посмотреть презентацию через блог PlayStation.

Запланированное раскрытие новых подробностей о PS5 происходит вскоре после того, как Microsoft представила исчерпывающие технические характеристики Xbox Series X следующего поколения и то, как эти спецификации повлияют на игры следующего поколения и обратно совместимые игры предыдущих поколений Xbox.

Первые подробности о PlayStation 5 были объявлены в апреле 2019 года, когда Черни рассказал Wired о системных характеристиках консоли следующего поколения. PS5 будет оснащаться процессором на базе процессора AMD Ryzen третьего поколения и графическим процессором на базе AMD Radeon Navi, который будет поддерживать аппаратную ускоренную трассировку лучей и разрешение до 8K. PS5 также будет поставляться с твердотельным накопителем, поддерживать игры для PlayStation 4 благодаря обратной совместимости и работать с PlayStation VR. Позже Sony подтвердила время выпуска PS5: праздники 2020 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony представит эксклюзивные игры для PlayStation 5.

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