Компания Sony представит эксклюзивные игры для PlayStation 5

Инсайдеры дальше рассказывают о ближайших планах компании Sony относительно следующего поколения консолей. На прошлой неделе появилась неофициальная информация, что японцы пытаются вдохнуть новую жизнь в серию Silent Hill, а теперь информаторы говорят о покупке серии вместе с Metal Gear и Castlevania.

Сайт Jack of All Controllers вышел на пост пользователя 4chan, который представился сотрудником Konami и рассказал о новой версии Silent Hill. Через некоторое время эту информацию подтвердили источники Rely on Horror и Aesthetic Gamer и это заставило представителей СМИ обратить внимание на публикацию.

По сообщениям "сотрудника Konami", Sony собирается приобрести франшизы Metal Gear, Silent Hill и Castlevania. Серия о приключениях Снейка будет иметь ремейки первой части 1987 года и Metal Gear 2: Solid Snake. Также источник сообщил, что их выход будет логичным после представления игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.





Что касается серии Castlevania, то ее ожидает перезагрузка. Компания Sony хочет сделать объединить игры Bloodborne и Castlevania: Lords of Shadow. Информатор также сообщил, что разработку уже поручили SIE Japan Studio, пополнив команду творцов дизайнерами серии Сутаро Ииди и Кодзи Игараси. Ранее они оба работали над созданием игры Bloodstained: Ritual of the Night, идейным продолжением Castlevania: Symphony of the Night. Источник также уверяет, что Metal Gear, Silent Hill и Castlevania станут эксклюзивами PlayStation 5.

