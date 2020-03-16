Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.03.2020

BTC/USD

4988.07

ETH/USD

111.90

LTC/USD

32.64

НБУ 16.03.2020

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

30.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Компания Sony представит эксклюзивные игры для PlayStation 5
НОВОСТИ Все новости

Компания Sony представит эксклюзивные игры для PlayStation 5

Список игр для PlayStation 5 пополнился тремя новыми разработками

сегодня, 18:17
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony представит эксклюзивные игры для PlayStation 5

Инсайдеры дальше рассказывают о ближайших планах компании Sony относительно следующего поколения консолей. На прошлой неделе появилась неофициальная информация, что японцы пытаются вдохнуть новую жизнь в серию Silent Hill, а теперь информаторы говорят о покупке серии вместе с Metal Gear и Castlevania.

Сайт Jack of All Controllers вышел на пост пользователя 4chan, который представился сотрудником Konami и рассказал о новой версии Silent Hill. Через некоторое время эту информацию подтвердили источники Rely on Horror и Aesthetic Gamer и это заставило представителей СМИ обратить внимание на публикацию. 

По сообщениям "сотрудника Konami", Sony собирается приобрести франшизы Metal Gear, Silent Hill и Castlevania. Серия о приключениях Снейка будет иметь ремейки первой части 1987 года и Metal Gear 2: Solid Snake. Также источник сообщил, что их выход будет логичным после представления игры Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. 


Что касается серии Castlevania, то ее ожидает перезагрузка. Компания Sony хочет сделать объединить игры Bloodborne и Castlevania: Lords of Shadow. Информатор также сообщил, что разработку уже поручили SIE Japan Studio, пополнив команду творцов дизайнерами серии Сутаро Ииди и Кодзи Игараси. Ранее они оба работали над созданием игры Bloodstained: Ritual of the Night, идейным продолжением Castlevania: Symphony of the Night. Источник также уверяет, что Metal Gear, Silent Hill и Castlevania станут эксклюзивами PlayStation 5.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети появился трейлер неанонсированной ранее игры о Гарри Поттере.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/61887-sluh-sony-gotovit-remejk-pervoj-metal-gear-icastlevania-vstile-bloodborne-dlya-playstation-5-/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...