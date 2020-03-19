Популярный мультиплеерный хоррор появится на iOS и Android

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Игры со "старших платформ" продолжают выходить на Android и iOS. В следующем месяце этот список пополнится хоррором Dead by Daylight Mobile.
Следует напомнить, что игра Dead by Daylight — это мультиплеерный хоррор с ассиметричным геймплеем, где жестокий маньяк преследует четверых уцелевших жертв. Нещасным же нужно найти способ выбраться из замкнутого пространства и остаться в живых.
Разработчики студии Behaviour Interactive обещают, что игроки будут иметь полноценный порт для Android и iOS с сохранением геймплея старших платформ. Изменения коснутся только управления, которое адаптировали под сенсорные экраны. Тем не менее, общего мультиплеера с PC не обещают.
Выйдет Dead by Daylight Mobile 16 апреля, но сейчас игра вышла в "мягком запуске" и доступна в ряде стран. Behaviour Interactive уже запустили предварительную регистрацию в Google Play, за которую полагается награда в виде внутриигровых предметов. Кроме того, чем больше игроков зарегистрируется, тем больше будет награда для сообщества.
Как сообщало издание "Комментарии", Dota Underlords получит новую кампанию и шляпы.
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