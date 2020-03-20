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Акцент на реалистичность: что известно о новой игре Call of Duty

Игры Call of Duty: Black Ops получит новые мультиплеерные карты и миссии с допросом

сегодня, 17:31
Автор:

• Зинченко Павел

Акцент на реалистичность: что известно о новой игре Call of Duty

Над игрой Call of Duty 2020 уже трудятся на полную мощность в стенах Treyarch. Разработчики пока не рассказывают подробностей о новом проекте, но блогер The Gaming Revolution сообщил о некоторых интересных деталях.

Как сообщает утечка, игра получит название Call of Duty: Black Ops или Call of Duty: Black Operations. В нее вернутся уже знакомые  геймерам Фрэнк Вудс и Алекс Мейсон, но озвучивать их будут уже другие актеры.

Black Ops, подобно своей предшественнице Modern Warfare, сделает шаг в сторону реальной войны, превратившись в более "реалистичный" и "кровавый" шутер. События же будут близки к войне во Вьетнаме и Холодной войне. Разрабатывают проект на движке MW 2019 года. В него добавят мультиплеерные карты на 32 геймера, миссии с допросами и сезонный абонемент.

Разработчики также решили избавиться от регенерации здоровья. Как и в Modern Warfare, быстрее залечить раны поможет стимулятор, который можно взять с собой во второй слот экипировки.

Обращаем ваше внимание, что это только утечка, которую разработчики еще не подтвердили. К тому же часть механик и особенностей можгут еще несколько раз измениться перед релизом.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры высоко оценили продолжение Call of Duty.


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Источник: https://gagadget.com/games/62094-bolshaya-utechka-call-ofduty-black-ops-5-realistichnyij-ikrovavyij-shuter-namaner-modern-warfare/
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