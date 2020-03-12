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Геймеры высоко оценили продолжение Call of Duty

Игра Call of Duty: Warzone в течение одних суток обошла своих главных конкурентов

сегодня, 17:57
Автор:

• Зинченко Павел

Геймеры высоко оценили продолжение Call of Duty

Компания Activision запустила королевскую битву Call of Duty: Warzone всего пару дней назад, но игра уже выбилась в лидеры среди других представителей жанра.

На официальной странице игры в Twitter разработчики сообщили об успешном запуске новой королевской битвы. На протяжении двадцати четырех часов в Call of Duty: Warzone зашло более шести миллионов геймеров. Как сообщает аналитик Даниэль Ахмад, Warzone обогнала своих главных конкурентов, а именно Apex Legends и Fortnite. Например, королевская битва Electronic Arts за те же двадцать четыре часа собрала один миллион игроков, а к десяти миллионам шла три дня.

Аналитики обратили внимание, что на хороший старт Call of Duty: Warzone повлияло имя самого бренда, а также бесплатная модель распространения. В зону игры допускают даже геймеров без Call of Duty: Modern Warfare. В подписке PlayStation Plus также нет необходимости.


Что касается прочих особых характеристик игры Call of Duty: Warzone, то среди них можно выделить масштаб. Королевская битва Activision получила большую карту, на которой в бою могут сойтись 150 бойцов. К тому же разработчики намереваются увеличить количество мест до 200. Вторым фактором можно назвать скорость. Во-первых, геймеры начинают бой уже вооружившись пистолетами, что позволяет немедленно начать стрельбу. Во-вторых, павший союзник может вернуться на поле боя, победив во время перестрелке в ГУЛАГе или купив себе возрождение.

Как сообщало издание "Комментарии", геймерам показали трейлер нового сезона Call of Duty: Modern Warfare.


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Источник: https://gagadget.com/games/61727-shest-millionov-za24-chasa-call-ofduty-warzone-obognala-fortnite-iapex-legends-pokolichestvu-igrokov/
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