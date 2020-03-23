Игра PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события

Создатели игры PUBG празднуют ее третий день рождения. При этом они подготовили подарочные наборы и анонс будущих изменений.

В честь праздника игроки смогут получить коробку с несколькими косметическими улучшениями — "скином" для M416, худи и новый парашют. Следует заметить, что эти предметы созданы другими геймерами, и попали в подарочный набор благодаря победе в конкурсе, который организовала PUBG Corp.

Подарки будут выдавать игрокам, которые зайдут в PUBG для ПК с 23 марта по 23 апреля. Консольные геймеры смогут забрать свои подарки на PlayStation 4 и Xbox One с 26 марта по 25 апреля.





Что касается планов на будущее, то разработчики будут и дальше дорабатывать и улучшать вышедшие карты, а также вводить в игру новые. Например, в 2020 году геймеры получат обновленную Викенди, которая до сих пор пребывает на стадии тестирования. Авторы PUBG также будут наполнять геймплей новым оружием, механиками и режимами. Ошибки и баги тоже не останутся без внимания и будут исправляться грядущими патчами.

Как сообщало издание "Комментарии", в игре PUBG появятся "командные сражения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!