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Игра PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события

Создатели PUBG отметили день рождения игры подарочными наборами и новыми улучшениями

сегодня, 18:19
Автор:

• Зинченко Павел

Игра PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события

Создатели игры PUBG празднуют ее третий день рождения. При этом они подготовили подарочные наборы и анонс будущих изменений.

В честь праздника игроки смогут получить коробку с несколькими косметическими улучшениями — "скином" для M416, худи и новый парашют. Следует заметить, что эти предметы созданы другими геймерами, и попали в подарочный набор благодаря победе в конкурсе, который организовала PUBG Corp.

Подарки будут выдавать игрокам, которые зайдут в PUBG для ПК с 23 марта по 23 апреля. Консольные геймеры смогут забрать свои подарки на PlayStation 4 и Xbox One  с 26 марта по 25 апреля.


Что касается планов на будущее, то разработчики будут и дальше дорабатывать и улучшать вышедшие карты, а также вводить в игру новые. Например, в 2020 году геймеры получат обновленную Викенди, которая до сих пор пребывает на стадии тестирования. Авторы PUBG также будут наполнять геймплей новым оружием, механиками и режимами. Ошибки и баги тоже не останутся без внимания и будут исправляться грядущими патчами.

Как сообщало издание "Комментарии", в игре PUBG появятся "командные сражения".


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Источник: https://gagadget.com/games/62136-pubg-ispolnilos-tri-goda-razrabotchiki-daryat-skinyi-ianonsiruyut-novovvedeniya/
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