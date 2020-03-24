Популярная игра о смертельной эпидемии получит новый режим

Разработчик игры Plague Inc. компания Ndemic Creations пожертвовала 250 000 долларов на борьбу со вспышкой коронавируса. В последние месяцы игра-симулятор пандемии вышла на первое место благодаря сходству ее сюжета с продолжающейся в мире эпидемией коронавируса.

В январе игра стала самым продаваемым приложением в Китае, когда люди обращались к Plague Inc., чтобы понять события, происходящие вокруг них, или просто скоротать время в карантине. Всплеск интереса распространился за пределы Китая, так как Plague Inc. заняла желанное место в качестве самого высокооплачиваемого приложения в Apple App Store в США в феврале.





Теперь Ndemic Creations объявила, что работает над созданием нового режима в игре. Вместо того, чтобы взять на себя роль самой болезни, игроки смогут противостоять вспышке смертельной эпидемии.



Ndemic сообщает, что игроки могут рассчитывать на управление прогрессированием заболевания и укрепление систем здравоохранения. Также они смогут осуществлять контроль над реальными действиями, такими как сортировка, карантин, социальное дистанцирование и закрытие государственных служб.

По сообщениям, этот режим находится в разработке с участием экспертов из ВОЗ и Глобальной сети оповещения о вспышках болезней и ответных действий. Обновление будет бесплатным для всех владельцев Plague Inc. во время пандемии коронавируса. О дате релиза пока что ничего не известно.

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