Оперативники из Rainbow Six Siege были очищены от багов

Разработчики из французской компании Ubisoft выпустили крупный патч для игры Rainbow Six Siege.

Изменения затронули геймплей, интерфейс, производительности и оперативников. Обновления последних представляют из себя не столько изменения в балансе, сколько очищение от багов, которые обнаружили геймеры после последнего обновления игры.

Самым большим количеством обновлений могут похвастаться новые юниты - Яна (Iana) и Орикс (Oryx). Разработчики из Ubisoft исправили ошибку, когда голограмма Яны отображалась даже после уничтожения или никак не реагировала на генератор помех Mute. Также была устранена ошибка, из-за которой Яна не могла запустить голограмму, если перед ней находились мины Gu (Lesion).

Орикс получил исправление бага, из-за которого после разрушения стены рывком поверхность оставалась нетронутой, а сам оперативник получал повреждения. К тому же время от времени геймеры теряли управление над бойцом, когда пытались взобраться на верх через люк. Эта проблема также была устранена.

Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft работает над новой игрой для виртуальной реальности.

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