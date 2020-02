Компания Ubisoft работает над новой игрой для виртуальной реальности

Компания Ubisoft представила новую игру по вселенной Prince of Persia. Теперь она выйдет в жанре "побег из комнаты" и будет предназначена для VR.

"Побег из комнаты" — жанр игр, в котором геймеров в VR-шлемах запирают в реальной комнате и поручают решать виртуальные загадки. Теперь игра Prince of Persia: The Dagger of Time находится в этой категории развлечений и может собрать кооператив до четырех пользователей.

Сюжеь игры заключается в том, что в руки одного игрока попадет каноничный кинжал времени. Он умеет останавливать и отматывать время назад. Другие участники будут иметь амулеты, которые смогут защитить их от магии кинжала. Сражений в The Dagger of Time не будет, но разработчики решили оставить возможность лазать по уступам. Основой игрового процесса является управление временем и решение головоломок.

Разработкой игры занимается Ubisoft Düsseldorf, которая уже работала над подобными проектами по мотивам Assassin’s Creed. Релиз Prince of Persia: The Dagger of Time назначен на весну 2020 году, а в качестве платформ компания выберет более 300 локаций по всему миру. Этот продукт рассчитан только на фанатов и, к сожалению, многим из них придется смириться с тем, что этого продукта не будет в их стране.

Поєтому не удивительно, что геймеры приняли проект в штыки. Свое негодование они выражали "гифками" с "фэйспалмом" и легендарной цитатой Адама Дженсена "Я никогда не просил об этом". Один из пользователей заявил, что Ubisoft повезло, что на Twitter отсутсвует кнопка дизлайка.

