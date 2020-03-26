В Minecraft появится образовательная платформа для детей

В Minecraft Marketplace, где представлены предметы и дополнения, которые люди могут использовать в популярной игре по созданию зданий, появился новый раздел: "Образование".

Образовательный контент позволяет геймерам исследовать Международную космическую станцию ​​в партнерстве с NASA, а также научиться кодировать с помощью робота. Также игроки смогут посещать достопримечательности Вашингтона, находить и создавать 3D-фракталы, узнавать, каково это быть морским биологом и многое другое. Образовательный контент будет доступен для бесплатной загрузки сегодня и останется открытым для пользователей до 30 июня 2020 года.

В блоге на Minecraft.net говорится: "Если вы зайдете на Minecraft Marketplace, вы найдете некоторые из наших любимых уроков из Minecraft: Education Edition в совершенно новой категории "Образование". В эти образовательные миры можно играть самостоятельно, с детьми, родителями или друзьями"

Любой пользователь, у кого есть Minecraft для платформ Bedrock, может загрузить образовательный контент, запустив Minecraft и посетив игровой магазин. Minecraft доступен для Android и iOS, Kindle Fire, ПК с Windows 10, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows MR, Nintendo Switch и PlayStation 4.

Как сообщало издание "Комментарии", Ватикан запустит собственный сервер в игре Minecraft.

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