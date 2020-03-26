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Хакер похитил исходный код разрабатываемой игровой консоли

Хакер требует крупный выкуп за украденный исходный код графики игровой консоли Xbox Series X

сегодня, 17:27
Автор:

• Зинченко Павел

Хакер похитил исходный код разрабатываемой игровой консоли

Хакер украл исходный код графики будущей игровой консоли Xbox Series X и удерживает его для выкупа. Эта новость поступила через сообщение в блоге на веб-сайте AMD, где компания-разработчик объяснила ситуацию. "С нами связался человек, который утверждал, что у него есть тестовые файлы, относящиеся к подмножеству наших текущих и будущих графических продуктов", - говорится в заявлении.

Согласно отчету TorrentFreak, эти украденные данные были обнаружены на взломанном компьютере и включают исходный код для графических процессоров AMD Big Navi и Arden. По слухам, это графический процессор Xbox Series X 12 с терафлопом.

Сегменты кода были размещены на GitHub, а затем удалены. Хакер просит за код 100 миллионов долларов и угрожает сбросить всю украденную информацию, если его условия не будут выполнены. Позже в официальном заявлении AMD дала понять, что украденные данные "не являются основой конкурентоспособности или безопасности наших графических продуктов". При этом компания заявила, что у нее еще нет данных обо всей похищенной хакером информации. Также она заверила, что ее представители пребывают в тесном контакте с правоохранительными органами и другими экспертами в рамках криминального разбирательства по этому делу.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Series X.


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Источник: https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-graphics-source-code-reportedly-being-held-to-100-million-ransom-by-hacker
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