Epic Games устроила новую бесплатную раздачу игр

Компания Epic Games приняла волевое решение запустить бесплатную раздачу сразу трех игр для персональных компьютеров.

До 2 апреля пользователи магазина компании имеют возможность забрать игры Figment, Tormentor x Punisher и World War Z. Последняя не так давно получила обновление, которое добавило кросс-плей между PC и Xbox One, а также новые варианты оружия с уникальными перками. Также геймеров ожидают правки в баланс для PvE и режима Орды. Не стоит забывать, что World War Z — это кооперативный шутер от третьего лица. В процессе игры геймеры уничтожают толпы зомби.

Tormentor x Punisher — это шутер с видом сверху, в котором все, в том числе главный герой и босс, умирают с одного выстрела. Из особенностей проекта разработчики выделяют кооператив, оригинальный саундтрек и "крутых боссов".

Figment — самая безобидная игра из представленного списка. Она представляет из себя музыкальное приключение. Главный герой отправляется в человеческое сознание, охваченное кошмарами. Решая головоломки и сражаясь с порождениями больной фантазии, ему предстоит навести порядок во "внутреннем мире".

Как сообщало издание "Комментарии", Epic Games устроила бесплатную раздачу популярной игры.

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