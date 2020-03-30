Компания Activision представит обновление игры Call of Duty: Modern Warfare

Сразу после перезапуска игры Call of Duty: Modern Warfare появится и ремастер Modern Warfare 2. Его релиз должен состоятся завтра.

Издание Eurogamer обратило внимание, что ранее ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 появился на PlayStation Store. Но затем страница была удалена, так что придется поверить изданию на слово. К тому же неназванные источники изданию сообщают, что переиздание ожидало релиза очень давно. Компания Activision просто подбирала подходящую дату для запуска.

Выйдет обновленная Modern Warfare 2 уже 31 марта и будет стоить 30 долларов, но только с сюжетной кампанией. Также отсутствовать будет и мультиплеер. Вместо этого разработчики перенесут карты из MW2 в перезапущенную Modern Warfare 2019 года.

В придачу ко всему пользователь Twitter "слил" трейлер ремастера и опубликовал фото с начальным экраном обновленной Modern Warfare 2. По всей видимости, некоторым геймерам уже удалось запустить и поиграть в новый проект Activision. Пользователь соцсети также заявил, что миссии "Ни слова по-русски" не будет.

Как сообщало издание "Комментарии", игра PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события.

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