Американская компания проведет тестирование нового шутера

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Компания Riot Games назвала дату бета-тестирования шутера Valorant. Испытательные игры пройдут в полузакрытом формате.
Возможность протестировать Valorant появится 7 апреля на ПК в 14 часов по киевскому времени. Тем не менее, мероприятие только для избранных. Riot будет использовать видеостриминговый сервис Twitch, чтобы раздавать приглашения на бета-тестирование во время специальных трансляций. Так что желающим поучаствовать в "бете" Valorant нужно связать аккаунты Riot и Twitch.
"Пока что тестирование будет проходить в Европе, Канаде, США, Турции, России, Украине и других странах СНГ. В будущем будут добавляться новые регионы, но в данный момент это проблематично из-за осложнений, вызванными всемирной эпидемией", — сообщил официальный представитель Riot Games.
Напомним, что Valorant (Project A) — зависимый от навыков шутер Riot на манер CS: Go, в который разработчики добавили героев со способностями, которые могут пригодиться в бою. Riot обещает, что игра запуститься даже на очень старых компьютерах, а также будет иметь стабильный сетевой код.
Как сообщало издание "Комментарии", PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события.
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