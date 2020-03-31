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Американская компания проведет тестирование нового шутера

Бета-тестирование шутера Valorant произойдет в апреле, но только для избранных игроков

сегодня, 18:03
Автор:

• Зинченко Павел

Американская компания проведет тестирование нового шутера

Компания Riot Games назвала дату бета-тестирования шутера Valorant. Испытательные игры пройдут в полузакрытом формате.

Возможность протестировать Valorant появится 7 апреля на ПК в 14 часов по киевскому времени. Тем не менее, мероприятие только для избранных. Riot будет использовать видеостриминговый сервис Twitch, чтобы раздавать приглашения на бета-тестирование во время специальных трансляций. Так что желающим поучаствовать в "бете" Valorant нужно связать аккаунты Riot и Twitch.

"Пока что тестирование будет проходить в Европе, Канаде, США, Турции, России, Украине и других странах СНГ. В будущем будут добавляться новые регионы, но в данный момент это проблематично из-за осложнений, вызванными всемирной эпидемией", — сообщил официальный представитель Riot  Games.

Напомним, что Valorant (Project A) — зависимый от навыков шутер Riot на манер CS: Go, в который разработчики добавили героев со способностями, которые могут пригодиться в бою. Riot обещает, что игра запуститься даже на очень старых компьютерах, а также будет иметь стабильный сетевой код.


Как сообщало издание "Комментарии", PUBG получит новые обновления в честь знаменательного события.


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Источник: https://gagadget.com/games/62277-riot-games-zapustit-beta-test-valorant-vaprele-kak-popast-itochnoe-vremya-starta/
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