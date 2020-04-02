Игра о Ведьмаке получит обновленный боевой пропуск

Компания CD Projekt решила добавить в игру GWENT: The Witcher Card Game боевой пропуск. Эта версия абонемента получила название "Путешествие". Геймеры будут получать очки опыта для уровней боевого пропуска в случае удачного выполнения заданий или побед в матчах на протяжении трех месяцев. Следуя классике, абонемент получил сто ячеек, за открытие которых геймерам будут выдавать награды.

В бесплатной полосе призов можно увидеть аватары, очки награды и бочки с картами. В премиальной версии ко всему перечисленному можно получить и шмотки для Геральта. В первом сезоне беловолосый ведьмак будет ключевым персонажем, для которого геймеры будут добывать снаряжение, вроде оружия, доспехов, трофеев и прочих аксессуаров. С боевым пропуском CD Projekt решили ввести и монеты, меняющие облики, которые игроки также смогут заработать проходя уровни абонемента.

Тем, кто пройдет все сто уровней боевого пропуска, предложат выполнять задания. К тому же каждую неделю будет открываться новая глава в приключениях Геральта и Лютика, а вместе с ней и новые задания.

Премиальный боевой пропуск обойдется в 10 долларов. Комплект из "Путешествия" и 25 уровней к нему обойдутся в 29 долларов, но разработчики установили временную скидку, которая сбрасывает цену до 25 долларов.





Как сообщало издание "Комментарии", CD Projekt продолжит работу над серией игр "Ведьмак".

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