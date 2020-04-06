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Компания Take-Two готовится к переизданию игры Mafia II

Игра Mafia II получит улучшенную графику, а также различные дополнения

6 апреля 2020, 18:17
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Take-Two готовится к переизданию игры Mafia II

По всей вероятности, скоро у поклонников Mafia ІІ появится возможность испытать игру с улучшенной графикой. Южнокорейский комитет по администрированию и рейтингу обнародовал список новых заявок, среди которых оказалась Mafia ІІ: Definitive Edition. Как правило, под таким подзаголовком выпускают переиздания игр с улучшенной графикой и дополнениями.  Благодаря этому обновлению, поклонники снова смогут окунутся в любимую игру, а новички получат уникальную возможность познакомиться с ней.

Следует напомнить, что в сентябре прошлого года Take-Two продала права на торговую марку Mafia. Тогда в патентах "засветилась" потенциально новая игра серии с обновленным логотипом. Возможно, с ремастером Mafia ІІ компания готовится к масштабному возвращению после крайне неудачной Mafia ІІІ. 

Платформы в заявке не указаны, но, скорее всего, переиздание выйдет на современных PlayStation 4, Xbox One и PC. Не исключено, что проект заглянет и на Switch. 


Как сообщало издание "Комментарии", Activision представит обновление игры Call of Duty: Modern Warfare.


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Источник: https://gagadget.com/games/62374-pohozhe-take-two-vyipustit-mafia-2-suluchshennoj-grafikoj-dlya-playstation-4-xbox-one-ipk/
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