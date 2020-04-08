Sony представила геймпад для PlayStation 5 под названием DualSense. В сети раскритиковали

Технологическая японская компания Sony представила новый геймпад DualSense для консоли PlayStation 5, которая выйдет осенью 2020 года. Пользователи социальных сетей и комментаторы на сайтах уже раскритиковали новинку.

Новый геймпад получил более детальную виброотдачу haptic feedback, как в современных смартфонах, а также динамическое сопротивление курков для ощущения силы натяжения тетивы, ходьбы сквозь густую траву или реку.

Передняя панель получила дополнительную кнопку "Create" ("Создать") для инновационного способа создания игрового контента, о котором в компании пообещали рассказать позже. Также геймпад получил встроенные микрофоны для голосовой связи без гарнитуры. Световая панель тоже изменилась — теперь она будто внутри геймпада в прорезях. А заряжаться и подключаться DualSense будет через современный порт USB-C.

Но самое главное — дизайн. Он, мягко говоря, странный, учитывая прежние поколения Dualshock. Компания Sony ранее незначительно меняла дизайн своих геймпадов, но DualSense — абсолютно новое устройство с точки зрения дизайна. И геймпад PlayStation 5 действительно стал больше похожим на конкурента от Xbox.

Как сообщал портал "Комментарии", ремастер безумной версии GTA появится на игровых консолях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!