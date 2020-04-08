Sony представила геймпад для PlayStation 5 под названием DualSense. В сети раскритиковали

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Технологическая японская компания Sony представила
новый геймпад DualSense для консоли PlayStation
5, которая выйдет осенью 2020 года. Пользователи социальных сетей и
комментаторы на сайтах уже раскритиковали новинку.
Новый геймпад получил более детальную виброотдачу haptic feedback, как в современных
смартфонах, а также динамическое сопротивление курков для ощущения силы
натяжения тетивы, ходьбы сквозь густую траву или реку.
Передняя панель получила дополнительную кнопку "Create" ("Создать") для инновационного способа создания игрового контента, о котором в компании пообещали рассказать позже. Также геймпад получил встроенные микрофоны для голосовой связи без гарнитуры. Световая панель тоже изменилась — теперь она будто внутри геймпада в прорезях. А заряжаться и подключаться DualSense будет через современный порт USB-C.
Но самое главное — дизайн. Он, мягко говоря, странный,
учитывая прежние поколения Dualshock.
Компания Sony ранее незначительно меняла дизайн своих геймпадов, но DualSense —
абсолютно новое устройство с точки зрения дизайна. И геймпад PlayStation 5
действительно стал больше похожим на конкурента от Xbox.
Как сообщал портал "Комментарии", ремастер безумной версии GTA появится
на игровых консолях.
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