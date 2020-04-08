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Sony представила геймпад для PlayStation 5 под названием DualSense. В сети раскритиковали

Пользователи считают, что новый DualSense слишком похож на геймпад Xbox

сегодня, 00:14
Автор:

• Антон Корнилов

Sony представила геймпад для PlayStation 5 под названием DualSense. В сети раскритиковали

Технологическая японская компания Sony представила новый геймпад DualSense для консоли PlayStation 5, которая выйдет осенью 2020 года. Пользователи социальных сетей и комментаторы на сайтах уже раскритиковали новинку.

Новый геймпад получил более детальную виброотдачу haptic feedback, как в современных смартфонах, а также динамическое сопротивление курков для ощущения силы натяжения тетивы, ходьбы сквозь густую траву или реку.

Передняя панель получила дополнительную кнопку "Create" ("Создать") для инновационного способа создания игрового контента, о котором в компании пообещали рассказать позже. Также геймпад получил встроенные микрофоны для голосовой связи без гарнитуры. Световая панель тоже изменилась — теперь она будто внутри геймпада в прорезях. А заряжаться и подключаться DualSense будет через современный порт USB-C.

Но самое главное — дизайн. Он, мягко говоря, странный, учитывая прежние поколения Dualshock. Компания Sony ранее незначительно меняла дизайн своих геймпадов, но DualSense — абсолютно новое устройство с точки зрения дизайна. И геймпад PlayStation 5 действительно стал больше похожим на конкурента от Xbox.

Как сообщал портал "Комментарии", ремастер безумной версии GTA появится на игровых консолях.


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Источник: https://blog.us.playstation.com/2020/04/07/introducing-dualsense-the-new-wireless-game-controller-for-playstation-5/?ref=dtf.ru
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