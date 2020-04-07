Ремастер безумной версии GTA появится на игровых консолях

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Появление ремастеров многих популярных игр стало распространенным явлением в современной игровой индустрии. Теперь геймеров ожидает обновление безумной игры Saints Row: The Third.
Компания Deep Silver сообщила, что ее невероятная версия GTA получит переиздание с улучшенной графикой. За усовершенствование Saints Row: The Third взялась команда Sperasoft, которая занималась переработкой окружения, моделей персонажей, визуальных эффектов и тому подобное. "Переработав более 4 000 ассетов, команда Sperasoft профессионально справилась с обновлением", — сообщает Deep Silver.
Помимо более хорошей графики, игра Saints Row: The Third Remastered получит 30 DLC с обновленной графикой, которые выходили для оригинальной игры. Также разработчики представили три комплекта расширений с миссиями.
Выйдет ремастер Saints Row: The Third Remastered уже 22 мая на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. Также он будет доступен на персональных компьютерах. Игру можно будет приобрести за 40 долларов.
Как сообщало издание "Комментарии", игра о Ведьмаке получит обновленный боевой пропуск.
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