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Ремастер безумной версии GTA появится на игровых консолях

Игру Saints Row: The Third ожидает улучшение графики и моделей персонажей

сегодня, 18:11
Автор:

• Зинченко Павел

Ремастер безумной версии GTA появится на игровых консолях

Появление ремастеров многих популярных игр стало распространенным явлением в современной игровой индустрии. Теперь геймеров ожидает обновление безумной игры Saints Row: The Third.

Компания Deep Silver сообщила, что ее невероятная версия GTA получит переиздание с улучшенной графикой. За усовершенствование Saints Row: The Third взялась команда Sperasoft, которая занималась переработкой окружения, моделей персонажей, визуальных эффектов и тому подобное. "Переработав более 4 000 ассетов, команда Sperasoft профессионально справилась с обновлением", — сообщает Deep Silver.

Помимо более хорошей графики, игра Saints Row: The Third Remastered получит 30 DLC с обновленной графикой, которые выходили для оригинальной игры. Также разработчики представили три комплекта расширений с миссиями.

Выйдет ремастер Saints Row: The Third Remastered уже 22 мая на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One. Также он будет доступен на персональных компьютерах. Игру можно будет приобрести за 40 долларов.


Как сообщало издание "Комментарии", игра о Ведьмаке получит обновленный боевой пропуск.


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Источник: https://gagadget.com/games/62397-bezumnaya-gta-vozvraschaetsya-anons-saints-row-the-third-suluchshennoj-grafikoj-dlya-ps4-xbox-one-ipk/
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