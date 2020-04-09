Геймеры незаконно проникают в закрытое бета-тестирование игры Valorant

На этой неделе стартовало частично закрытое бета-тестирование игры Valorant, которую создала компания Riot Games. Разработчики предоставляли ключи с доступом зрителям избранных трансляций на Twitch. Этим она повысила вовлеченность игроков. На протяжении суток трансляции по игре собрали не менее чем 1.5 миллиона зрителей. Некоторые из них оказались довольно предприимчивы.

На торговой площадке eBay начали выходить в продажу аккаунты с доступом на закрытую "бету" Valorant. Получить пропуск можно за 20 долларов, а некоторые продавцы отдают учетные записи по 500 долларов, обещая доставку с паролем и электронной почтой в день оплаты. На сервисе Plati были обнаружены предложения по аренде аккаунта с почасовой оплатой.

Riot Games пока не собирается увеличивать количество мест на бета-тестировании. Компания не станет перегружать сервера, чтобы игровой процесс для получивших приглашение оставался плавным. Кроме того, разработчики начали бороться с этими распродажами. Так, совместно с Twitch, разработчики отсеивают ботов на трансляциях и банят купленные аккаунты с Valorant.





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