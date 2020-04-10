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Стало известно, какие дополнения ожидают игру Cyberpunk 2077

В Cyberpunk 2077 добавят новые квесты, оружие броню и многое другое

сегодня, 18:19
Автор:

• Зинченко Павел

Стало известно, какие дополнения ожидают игру Cyberpunk 2077

Некоторые геймеры и по сей день не прошли игру The Witcher 3 полностью. Это связано не только с большой сюжетной компанией, но и с некоторыми контентными дополнениями с DLC. Разработчики постоянно подогревали интерес геймерского сообщества. И теперь, похоже, с Cyberpunk 2077 будет разыгран точно такой же сценарий.

Во время видеоконференции с инвесторами глава компании CD Projekt Адам Кичиньский рассказал, что игра Cyberpunk 2077 получит не меньше DLC, чем Witcher 3. По привычному для студии сценарию, всю информацию о DLC разработчики будут раскрывать не раньше, чем за месяц до релиза, а анонсировать крупные расширения будут лишь за две недели до этого события.

Следует напомнить, что The Witcher 3: Wild Hunt получал по бесплатному DLC каждую неделю на протяжении двух месяцев, начиная с релиза игры. В наборах присутствовали пять новых квестов, оружие, сеты брони и косметика. В то же время о дополнениях "Кровь и вино" и "Каменные сердца" геймерам рассказали за несколько недель до релиза самого "Ведьмака".


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Источник: https://gagadget.com/games/62482-nehuzhe-the-witcher-3-cdprojekt-rasskazala-odopolneniyah-dlya-cyberpunk-2077/
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