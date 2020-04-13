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Сидите дома: геймерам обещают новую бесплатную игру

Геймеры смогут бесплатно заполучить игру из серии Assassin’s Creed

сегодня, 18:04
Автор:

• Зинченко Павел

Сидите дома: геймерам обещают новую бесплатную игру

Французская компания Ubisoft продолжает свою политику дальнейшего удерживания геймеров дома. Для этого она готовит подарок в виде очередной бесплатной игры.

Немецкий сайт опубликовал анонс Ubisoft, в котором компания объявила о бесплатной раздаче Assassin’s Creed 2 для персональных компьютеров через uPlay. Кроме того, Brotherhood и Revelation получат скидки на период акции. Информацию о раздаче, но уже для китайского региона, также опубликовал аналитик Даниель Ахмад. Вероятно, подарок в виде бесплатной Assassin’s Creed 2, получат геймеры со всего мира. Если верить немецкому сайту, раздача стартует 14 апреля. Геймеры смогут оставить Assassin’s Creed 2 себе навсегда. 

В прошлый раз Ubisoft дарила игру Rayman Legends для персонального компьютера, пообещав распространить акцию на другие франшизы. Так что и после Assassin’s Creed 2 геймеров могут ждать другие сюрпризы. Акции компании можно отследить на официальном сайте.

Assassin’s Creed 2 расскажет историю Эцио Аудиторе да Фиренце, который живет в Италии в эпоху Возрождения. В погоне за местью юноша ввязывается в противостояние между ассасинами храмовниками. На своем пути он встретится с историческими личностями, вроде Леонардо да Винчи и Родриго Борджии.


Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft работает над новой игрой для виртуальной реальности.


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Источник: https://gagadget.com/games/62521-kanikulyi-vitalii-15-veka-ubisoft-besplatno-razdast-assassinscreed-2-dlya-pk/
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