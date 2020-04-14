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Игра Call of Duty: Warzone получит обновленную королевскую битву

В новой королевской битве Call of Duty противники сразятся, используя только дробовики и снайперские винтовки

сегодня, 17:55
Автор:

• Зинченко Павел

Игра Call of Duty: Warzone получит обновленную королевскую битву

В игре Call of Duty: Modern Warfare и в ее бесплатном ответвлении Warzone стартовал третий сезон. Он будет наполнятся контентом каждую неделю.

В королевскую битву будет введен режим Scopes and Scatter Guns, в котором будут сражаться команды по три человека. Особенность модификации в ограничении оружейного арсенала до дробовиков и снайперских винтовок. Вот только разработчики из компании Activision не уточнили, будет ли это нововведение касаться покупаемого через магазин снаряжения или только на лежащий на полу лут.

Разработчики игры также не сообщили, когда плейлист Scopes and Scatter Guns станет доступен в игре. Вероятно, они запустят его с еженедельным сбросом. Из бонусов Activision пообещала, что с пятницы по понедельник удвоит получаемый опыт в Modern Warfare и Warzone.

Не стоит забывать, что в третьем сезоне игры Call of Duty: Modern Warfare появился новый оперативник  из сюжетной кампании и три новые карты. Также разработчики пообещали ввести еще двух бойцов, а также пару карт и режимов для мультиплеера.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры незаконно проникают в закрытое бета-тестирование игры Valorant.


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Источник: https://gagadget.com/games/62541-tolko-droboviki-isnajperki-activision-zapuskaet-novyij-rezhim-vcall-ofduty-warzone/
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