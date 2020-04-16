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Sony может ограничить количество PlayStation 5 на старте

Новая PlayStation 5 на старте может стоить от 500 до 550 долларов

сегодня, 18:32
Автор:

• Антон Корнилов

Sony может ограничить количество PlayStation 5 на старте

Технологическая компания Sony рассматривает вариант выпуска ограниченного количества консолей нового поколения PlayStation 5 — всего около 5-6 миллионов экземпляров до конца марта 2021 года против 7,5 миллиона PlayStation 4 за первые полгода после выхода. Об этом сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании Sony.

По информации издания, цена на новую консоль PlayStation 5 на старте будет варьироваться между 500 и 550 долларами — такая цена вызвана дефицитом дорогих компонентов и времени на производство в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Компания по-прежнему планирует выпустить PlayStation 5 до конца 2020 года из-за того, что конкурент Xbox Series X от компании Microsoft тоже выходит до конца года. При этом в Sony рассматривают вариант отказа от публичной пресс-конференции, а информацию о новой консоли, ценах и дате выхода могут просто разместить на официальном сайте.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии гуляющих вокруг озера попросили двигаться по часовой стрелке для социального дистанцирования.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-16/sony-is-said-to-plan-limited-playstation-5-output-in-first-year
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