Sony может ограничить количество PlayStation 5 на старте

Технологическая компания Sony рассматривает вариант выпуска ограниченного количества консолей нового поколения PlayStation 5 — всего около 5-6 миллионов экземпляров до конца марта 2021 года против 7,5 миллиона PlayStation 4 за первые полгода после выхода. Об этом сообщили в издании Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании Sony.



По информации издания, цена на новую консоль PlayStation 5 на старте будет варьироваться между 500 и 550 долларами — такая цена вызвана дефицитом дорогих компонентов и времени на производство в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Компания по-прежнему планирует выпустить PlayStation 5 до конца 2020 года из-за того, что конкурент Xbox Series X от компании Microsoft тоже выходит до конца года. При этом в Sony рассматривают вариант отказа от публичной пресс-конференции, а информацию о новой консоли, ценах и дате выхода могут просто разместить на официальном сайте.

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