Sony может ограничить количество PlayStation 5 на старте

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Технологическая компания Sony рассматривает вариант выпуска ограниченного количества
консолей нового поколения PlayStation
5 — всего около 5-6 миллионов экземпляров до конца марта 2021 года против 7,5
миллиона PlayStation 4 за
первые полгода после выхода. Об этом сообщили в издании Bloomberg со
ссылкой на свои источники в компании Sony.
По информации издания, цена на новую консоль PlayStation 5 на старте будет
варьироваться между 500 и 550 долларами — такая цена вызвана дефицитом дорогих
компонентов и времени на производство в условиях распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Компания по-прежнему планирует выпустить PlayStation 5 до конца 2020 года из-за
того, что конкурент Xbox Series X от
компании Microsoft тоже выходит до конца года. При этом в Sony рассматривают
вариант отказа от публичной пресс-конференции, а информацию о новой консоли,
ценах и дате выхода могут просто разместить на официальном сайте.
Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии гуляющих вокруг
озера попросили двигаться по часовой стрелке для социального дистанцирования.
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