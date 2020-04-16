В Австралии гуляющих вокруг озера попросили двигаться по часовой стрелке для социального дистанцирования

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Власти столицы Австралии Канберры попросили жителей, которые
гуляют вокруг озера Берли Гриффин, передвигаться исключительно по часовой
стрелке для соблюдений социального дистанцирования в условиях распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили на официальном сайте Национального столичного управления.
Власти города Канберры установили соответствующие знаки вокруг
озера в среду, 15 апреля. А представитель столичных властей рассказал
журналистам, что знаков впоследствии будет больше.
По его словам, ходить по часовой стрелке — разумно, потому
что это поможет соблюдать необходимую дистанцию в полтора мера. Также
представитель власти рассказал, что жителей не будут принуждать к соблюдению
этого правила, потому что не хотят ограничивать права населения.
На момент публикации в Австралии коронавирусом Covid-19 заболели 6468
человека, из которых 63 умерли, а почти 4 тысячи выздоровели. В стране
действует карантин.
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