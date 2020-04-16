В Австралии гуляющих вокруг озера попросили двигаться по часовой стрелке для социального дистанцирования

Власти столицы Австралии Канберры попросили жителей, которые гуляют вокруг озера Берли Гриффин, передвигаться исключительно по часовой стрелке для соблюдений социального дистанцирования в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили на официальном сайте Национального столичного управления.

Власти города Канберры установили соответствующие знаки вокруг озера в среду, 15 апреля. А представитель столичных властей рассказал журналистам, что знаков впоследствии будет больше.

По его словам, ходить по часовой стрелке — разумно, потому что это поможет соблюдать необходимую дистанцию в полтора мера. Также представитель власти рассказал, что жителей не будут принуждать к соблюдению этого правила, потому что не хотят ограничивать права населения.

На момент публикации в Австралии коронавирусом Covid-19 заболели 6468 человека, из которых 63 умерли, а почти 4 тысячи выздоровели. В стране действует карантин.

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