Концертный зал Евровидения 2020 переоборудовали в госпиталь

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Концертный зал Ahoy в городе Роттердаме в Нидерландах,
который готовили для проведения ежегодного песенного конкурса Евровидение 2020,
переоборудовали в госпиталь для лечения больных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters со
ссылкой на слова директора нового центра по уходу за больными.
В концертном зале планируют разместить 680 больничных коек,
из которых 80 уже успели установить. Директор нового центра по уходу за
больными также рассказал, что госпиталь построили с нуля всего за две недели.
Первых пациентов планируют начать принимать уже в понедельник, 20 апреля.
На момент публикации в Нидерландах коронавирусом Covid-19 заболели более 28
тысяч человек. Из них 3134 человека умерли, а еще 250 человек выздоровели.
Таким образом, почти 25 тысяч человек в Нидерландах продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии", российский Кремль решил
перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19
и планируют объявить об этом уже до конца этой недели.
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