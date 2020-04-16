Концертный зал Евровидения 2020 переоборудовали в госпиталь

Концертный зал Ahoy в городе Роттердаме в Нидерландах, который готовили для проведения ежегодного песенного конкурса Евровидение 2020, переоборудовали в госпиталь для лечения больных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова директора нового центра по уходу за больными.

В концертном зале планируют разместить 680 больничных коек, из которых 80 уже успели установить. Директор нового центра по уходу за больными также рассказал, что госпиталь построили с нуля всего за две недели. Первых пациентов планируют начать принимать уже в понедельник, 20 апреля.

На момент публикации в Нидерландах коронавирусом Covid-19 заболели более 28 тысяч человек. Из них 3134 человека умерли, а еще 250 человек выздоровели. Таким образом, почти 25 тысяч человек в Нидерландах продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", российский Кремль решил перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и планируют объявить об этом уже до конца этой недели.

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