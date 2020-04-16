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Кремль решил перенести парад Победы 9 мая — РБК

Официальное объявление Кремль представит уже на этой неделе

сегодня, 00:05
Автор:

• Антон Корнилов

Кремль решил перенести парад Победы 9 мая — РБК

В Кремле приняли решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом сообщили в российском издании РБК со ссылкой на три источника из администрации президента и один источник из Министерства обороны Российской Федерации.

Официальное объявление о переносе парада Кремль планирует представить уже до конца этой недели. Такое заявление может дать лично президент России Владимир Путин. По словам источника, одним из вариантов для объявления рассматривается заседание Совета Безопасности Российской Федерации в четверг, 16 апреля.

В среду, 15 апреля, три организации ветеранов войны обратились к президенту России с просьбой перенести традиционный ежегодный парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за распространения коронавируса Covid-19.

По состоянию на утро среды, 15 апреля, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом Covid-19. Только за последние сутки заболели 3338 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Дания первой в Европе ослабила карантин для школ и детских садов.


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Источник: https://www.rbc.ru/politics/15/04/2020/5e9736bc9a79476b81f1732f?from=from_main
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