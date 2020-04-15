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Дания первой в Европе ослабила карантин для школ и детских садов

Детям до 11 лет в Дании разрешили вернуться в детские сады и школы

сегодня, 23:35
Автор:

• Антон Корнилов

Дания первой в Европе ослабила карантин для школ и детских садов

Правительство Дании первым среди европейских стран ослабило ограничительные меры карантина на образование и разрешило детям в возрасте до 11 лет вернуться в детские сады и школы по всей стране. Об этом сообщили в издании BBC.

Премьер-министр Дании приветствовал детей во время их возвращения в школы и детские сады в столице Копенгагене. Дания стала одно из первых европейских стран, где ввели ограничительные меры карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Школы в стране закрыли еще 12 марта. А теперь Дания стала первой европейской страной, которая отменила ограничения на образование.

Несмотря на низкий уровень заболевания коронавирусом в стране, эксперты предупреждают, что это рискованное решение. Представитель Союз воспитателей молодежи Дании рассказала, что все немного переживают, поэтому важно придерживаться правил гигиены: мыть руки как можно чаще и соблюдать социальную дистанцию.

На момент публикации в Дании коронавирусом Covid-19 заболел 6681 человек, из которых 309 человек умерли, а 2748 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", 93-летняя американка выпила все пиво на карантине и попросила еще с помощью плаката.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-52291326
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