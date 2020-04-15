Дания первой в Европе ослабила карантин для школ и детских садов

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Правительство Дании первым среди европейских стран ослабило
ограничительные меры карантина на образование и разрешило детям в возрасте до
11 лет вернуться в детские сады и школы по всей стране. Об этом сообщили в
издании BBC.
Премьер-министр Дании приветствовал детей во время их
возвращения в школы и детские сады в столице Копенгагене. Дания стала одно из
первых европейских стран, где ввели ограничительные меры карантина из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Школы в стране закрыли еще 12 марта. А теперь Дания
стала первой европейской страной, которая отменила ограничения на образование.
Несмотря на низкий уровень заболевания коронавирусом в
стране, эксперты предупреждают, что это рискованное решение. Представитель Союз
воспитателей молодежи Дании рассказала, что все немного переживают, поэтому
важно придерживаться правил гигиены: мыть руки как можно чаще и соблюдать
социальную дистанцию.
На момент публикации в Дании коронавирусом Covid-19 заболел 6681 человек, из
которых 309 человек умерли, а 2748 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", 93-летняя американка
выпила все пиво на карантине и попросила еще с помощью плаката.
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