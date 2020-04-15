93-летняя американка выпила все пиво на карантине и попросила еще с помощью плаката

93-летняя американка Олив Веронесси из города Питтсбург в штате Пенсильвания, США, в период самоизоляции из-за карантина в стране выпила почти все запасы пива дома и попросила еще с помощью плаката в окне. Об этом сообщили в издании

CNN

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Она пила всего по одной банке в день, но к моменту завершения запасов не смогла обновить их из-за карантина и запрета выходить на улицу. Женщина решила попросить добавки креативным способом — сфотографировалась с табличкой "Мне нужно больше пива!" и банкой любимого пиво Coors Light.

Производитель пива решил осчастливить 93-летнюю поклонницу пива из-за улыбки, которую она подарила всем сотрудникам в условиях пандемии коронавируса Covid-19. Компания отправила ей 10 упаковок, в каждой из которых по 12 банок пива, и пообещала прислать новую партию после истощения этой. После получения пива Олив Веронесси опубликовала новую фотографию с надписью "Получила больше пива".

Как сообщал портал "Комментарии", 99-летний британец собрал для врачей 5 миллионов долларов за ходьбу вокруг своего дома.

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