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Популярная постапокалиптическая RPG появится на iOS и Android

Главный герой Atom RPG должен распутать сеть заговорщиков, которые хотят уничтожить человечество

сегодня, 18:15
Автор:

• Зинченко Павел

Популярная постапокалиптическая RPG появится на iOS и Android

Игры с персональных компьютеров все чаще начинают переходить на мобильные устройства. Уже скоро библиотеки Google Play и App Store пополнятся игрой Atom RPG.

Независимая студия AtomTeam выпустит порт уже в мае 2020 года. Переходом Atom RPG на Android и iOS занимается сторонняя команда, в то время как разработчики продолжают в поте лица работать над дополнением "Трудоград".

Мобильная версия игры на даный момент еще не получила страницы в Google Play и App Store. Также список совместимых устройств разработчики пообещали предоставить чуть позже. Зато стало известно, что геймеры получат возможность перенести сохранения из компьютерной версии в мобильную.

Напомним, что Atom RPG — это наследник игры Fallout с изометрической камерой, пустошами и пошаговыми сражениями. Согласно сюжету, в 1986 году СССР и Западный блок уничтожили друг друга в результате обмена ядерными ударами. Играть предстоит за выжившего человека, который исследует жестокий и загадочный мир и пытается противостоять зловещему заговору, который намеревается уничтожить остатки жизни на Земле.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Warzone получит обновленную королевскую битву.


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Источник: https://gagadget.com/games/62604-naandroid-iios-vyijdet-atom-rpg-postapokalipticheskaya-rpg-vduhe-fallout-cpk/
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