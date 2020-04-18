Comic-Con 2020 отменили впервые за почти 50 лет

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Руководители ежегодного фестиваля гик-культуры San Diego Comic-Con 2020 приняли решение об отмене
мероприятия в 2020 году после того, как губернатор Калифорнии, который ежегодно
посещал фестиваль, объявил об отмене всех массовых мероприятий в штате до конца
лета из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об это сообщили в издании Gizmodo.
В 2020 году фестиваль должен был пройти с 23 по 26 июля.
Ранее международная компания Comic-Con International уже отменила другое мероприятие WonderCon, которое было запланировано на
10-12 апреля в городе Анахайм. А теперь приняла решение и об отмене основного
фестиваля San Diego Comic-Con.
В компании заявили, что оба отмененных фестиваля пройдут в
2021 году. WonderCon
уже запланировали на 26-28 марта, а San Diego Comic-Con на 22-25 июля 2021 года.
Ежегодный международный фестиваль гик-культуры Comic-Con проводится с
1973 года и за почти 50 лет его отменили впервые. К 2019 году аудитория
мероприятия составила примерно 130 тысяч человек.
Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире коронавирусом
Covid-19 заболели более 2,2 миллиона человек, из которых умерли от болезни более 150 тысяч человек.
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