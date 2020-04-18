Comic-Con 2020 отменили впервые за почти 50 лет

Руководители ежегодного фестиваля гик-культуры San Diego Comic-Con 2020 приняли решение об отмене мероприятия в 2020 году после того, как губернатор Калифорнии, который ежегодно посещал фестиваль, объявил об отмене всех массовых мероприятий в штате до конца лета из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об это сообщили в издании Gizmodo.

В 2020 году фестиваль должен был пройти с 23 по 26 июля. Ранее международная компания Comic-Con International уже отменила другое мероприятие WonderCon, которое было запланировано на 10-12 апреля в городе Анахайм. А теперь приняла решение и об отмене основного фестиваля San Diego Comic-Con.

В компании заявили, что оба отмененных фестиваля пройдут в 2021 году. WonderCon уже запланировали на 26-28 марта, а San Diego Comic-Con на 22-25 июля 2021 года.

Ежегодный международный фестиваль гик-культуры Comic-Con проводится с 1973 года и за почти 50 лет его отменили впервые. К 2019 году аудитория мероприятия составила примерно 130 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели более 2,2 миллиона человек, из которых умерли от болезни более 150 тысяч человек.

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