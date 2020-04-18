Более 150 тысяч смертей и 2,2 млн заболевших: статистика коронавируса

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На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 2,2
миллиона человек, а именно 2 234 404. Из них 153 793 человека
умерли, а 570 тысяч выздоровели. Таким образом, коронавирусом продолжают болеть
более 1,5 миллиона человек, а именно 1 510 802, по всему миру.
Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США, где зарегистрировано
уже 700 тысяч случаев. Далее в антирейтинге расположились Испания, Италия,
Франция и Германия.
По числу смертей тоже лидируют США, где от коронавируса
умерли уже более 37 тысяч человек. Далее в антирейтинге расположились Италия,
Испания, Франция и Великобритания. Больше всего выздоровели в Германии, Китае,
Испании, США и Иране.
По состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 4662
человека, из которых 125 умерли, а 246 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", карантин в Украине могут продлить до 23 мая, о чем Кабинет министров Украины должен сообщить уже в
среду, 22 апреля.
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