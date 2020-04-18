Более 150 тысяч смертей и 2,2 млн заболевших: статистика коронавируса

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели более 2,2 миллиона человек, а именно 2 234 404. Из них 153 793 человека умерли, а 570 тысяч выздоровели. Таким образом, коронавирусом продолжают болеть более 1,5 миллиона человек, а именно 1 510 802, по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США, где зарегистрировано уже 700 тысяч случаев. Далее в антирейтинге расположились Испания, Италия, Франция и Германия.

По числу смертей тоже лидируют США, где от коронавируса умерли уже более 37 тысяч человек. Далее в антирейтинге расположились Италия, Испания, Франция и Великобритания. Больше всего выздоровели в Германии, Китае, Испании, США и Иране.

По состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 4662 человека, из которых 125 умерли, а 246 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", карантин в Украине могут продлить до 23 мая, о чем Кабинет министров Украины должен сообщить уже в среду, 22 апреля.

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