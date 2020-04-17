Карантин в Украине продлят до 23 мая — СМИ

СМИ пишут, что в Украине приняли решение продлить общенациональный карантин до 23 мая. Соответствующее решение в Кабинете министров Украины должны озвучить уже в начале следующей недели. Об этом сообщили в издании TK Media со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения Украины.

Изначально общенациональный карантин в Украине из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 объявили 12 марта. Уже 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране.

На прошлой неделе в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что об отмене карантина говорить пока рано. Но на этой неделе глава государства сказал, что сроки карантина будут зависеть от последствий празднования Пасхи в стране — речь идет о статистики и динамике заболевших.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что пик пандемии в стране ожидается в середине апреля. А Зеленский назвал пиковыми 20-е числа апреля.

Утром 17 апреля в Украине было зарегистрировано 4662 случая коронавируса Covid-19, из которых 125 человек умерли, а 246 выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", за плевок в полицейского британца посадили в тюрьму на 3 месяца.

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