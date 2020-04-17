Карантин в Украине продлят до 23 мая — СМИ

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СМИ пишут, что в Украине приняли решение продлить
общенациональный карантин до 23 мая. Соответствующее решение в Кабинете
министров Украины должны озвучить уже в начале следующей недели. Об этом
сообщили в издании TK Media со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения
Украины.
Изначально общенациональный карантин в Украине из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19 объявили 12 марта. Уже 25 марта Кабинет министров
продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию по всей стране.
На прошлой неделе в своем видеообращении президент Украины
Владимир Зеленский заявил, что об отмене карантина говорить пока рано. Но на
этой неделе глава государства сказал, что сроки карантина будут зависеть от
последствий празднования Пасхи в стране — речь идет о статистики и динамике
заболевших.
Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный
врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что пик пандемии в стране ожидается в
середине апреля. А Зеленский назвал пиковыми 20-е числа апреля.
Утром 17 апреля в Украине было зарегистрировано 4662 случая
коронавируса Covid-19,
из которых 125 человек умерли, а 246 выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии", за плевок в полицейского
британца посадили в тюрьму на 3 месяца.
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